L'armée luxembourgeoise présente un nouveau véhicule, équipé par Thales et la FN Herstal

L'armée luxembourgeoise a présenté vendredi son nouveau véhicule de reconnaissance à la caserne militaire du Grand-Duc Jean de Diekirch. Ce CLRV (Command Liaison and Reconnaissance Vehicle) est notamment équipé par Thales Belgium et la FN Herstal.

En automne 2022, le Luxembourg avait acquis 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance, visant à moderniser sa flotte et remplacer ses actuelles jeeps Hummer de construction américaine et ses blindés à roues allemands Dingo II.

Un contrat avait alors été conclu avec Thales Belgium, qui s'était engagé à livrer dix véhicules pour mars 2025 - dont deux ont déjà été présentés vendredi - ainsi que trente véhicules supplémentaires jusqu'en octobre 2025 et les quarante véhicules restants avant octobre 2026.