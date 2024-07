Le CD&V envoie Bianca Debaets au Sénat

L'ancienne secrétaire d'État bruxelloise était tête de liste à Bruxelles lors des élections du 9 juin dernier mais n'avait pas été élue. Elle devient l'une des 10 sénateurs cooptés, qui prêteront serment jeudi. Les 50 sénateurs des entités fédérées l'ont déjà fait la semaine dernière.

Outre Bianca Debaets, on retrouve comme sénateurs cooptés Gilles Verstraeten et An Capoen pour la N-VA, et Goedele Liekens pour l'Open VLD. Le Vlaams Belang enverra probablement l'ancien député Hans Verreyt au Sénat.