Le CD&V est chez le formateur, pour prendre connaissance à son tour de la note remaniée

L'équipe de négociation du CD&V, emmenée par le président de parti Sammy Mahdi, est arrivée mardi en début d'après-midi au cabinet du formateur N-VA Matthias Diependaele. Sammy Mahdi n'a pas souhaité, avant la rencontre, faire de commentaires, ni se prononcer sur le fait qu'il s'agit ou non d'une concertation "de la dernière chance".

Le formateur de la future coalition flamande propose mardi aux deux partenaires privilégiés, le CD&V et Vooruit, sa troisième et "dernière" proposition de note "d'atterrissage". La discussion avec les socialistes a eu lieu en matinée, c'est au tour des démocrates-chrétiens dans l'après-midi.

La première version retravaillée de la fameuse note, censée mettre tout le monde d'accord pour entamer des négociations formelles pour un accord de gouvernement, avait été jugée insuffisante par Vooruit et par le CD&V. Ce dernier souhaite davantage d'investissements dans le domaine étiqueté "bien-être", ce qui comprend l'accueil de la petite enfance, les soins aux personnes âgées, les services aux personnes en situation de handicap, etc. Les chrétiens-démocrates sont également sensibles à ce qui touche aux communes rurales et sont attachés au maintien des provinces, par exemple.