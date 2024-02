Le collège de Nivelles octroie dans la douleur le permis pour réaménager les Récollets

Lors du vote, le bourgmestre et trois échevins MR ont approuvé l'octroi du permis, contre l'avis des trois échevins Écolo qui ont voté contre.

Les Verts nivellois ont aussitôt dénoncé un "passage en force" du MR sur le dossier, malgré un avis défavorable rendu en cours de procédure par l'agence wallonne du patrimoine (AWaP), par la commission royale des monuments et sites, et par le département de la Nature et des Forêts (DNF). Ils ont fustigé aussi le fait que leur partenaire de majorité passe outre plus de 800 réclamations de citoyens envoyées dans le cadre de l'enquête publique sur ce projet immobilier.