Le coup de gueule d'Ahmed Laaouej sur les négociations bruxelloises: "On ne peut plus continuer de cette façon"

Invité du 7h50 de Martin Buxant, Ahmed Laaouej (député bruxellois et négociateur PS pour la création d'un gouvernement bruxellois) a été invité à s'exprimer sur le blocage actuellement en cours pour la formation d'un gouvernement régional.

Parmi les difficultés rencontrées, un reproche émane du camp flamand : il n'y a pas assez de postes ministériels pour cette communauté linguistique. "C'est en tout cas la position de l'un d'entre eux (le CD&V, ndlr) qui estime qu'il ne peut entrer dans un gouvernement que s'il a un strapontin ministériel. Moi, je demande à chacun de faire preuve d'un vrai sens de l'intérêt des Bruxelloises et Bruxellois. Est-ce qu'il n'est pas possible de passer outre ses envies de cabinet ministériel ? Je pense qu'il est temps de faire preuve de responsabilité, mais d'un autre côté, le Parlement peut travailler et je pense qu'on pourrait déjà avancer sur le budget par exemple."

Une situation qui n'empêche donc pas le déroulement de la région, mais qui ne permet pas de construire pour la législature débutée. Une situation qui agace le député PS, il hausse d'ailleurs le ton.

"Il faut un gouvernement, mais on ne peut pas être victime d'un blocage côté néerlandophone. Ça montre que les institutions doivent être réformées et qu'on ne peut plus continuer à fonctionner de cette façon où il y a en raison de l'absence de majorité côté néerlandophone, avec tout le respect que j'ai pour eux mais qui constitue une minorité à Bruxelles, un blocage des institutions."