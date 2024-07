Le Covid-19 fait encore 1.700 morts par semaine, dit l'OMS

Malgré ces morts, "les données montrent que la couverture vaccinale a diminué chez les membres du personnel de santé et les personnes de plus de 60 ans, qui constituent deux des groupes les plus à risque", a déploré le chef de cette agence de l'ONU au cours d'une conférence de presse à Genève.

Plus de sept millions de décès dus à cette maladie ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé, même si le véritable bilan de la pandémie semble bien plus élevé.

L'OMS a exhorté les gouvernements à maintenir la surveillance et le séquençage du virus et à garantir l'accès à des tests, des traitements et des vaccins abordables et fiables.