Le formateur Bart De Wever attendu au Palais jeudi à 11h15

Il s'agira de la deuxième audience intermédiaire pour le formateur depuis sa remise en selle le 2 septembre dernier.

Depuis lors, les négociations se déroulent à la vitesse d'un omnibus et non plus d'un TGV, selon la métaphore ferroviaire utilisée par Bart De Wever.

La tenue des élections communales et provinciales dimanche a également ralenti le processus.

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se retrouvent ce mercredi à 12h30 pour une première réunion depuis ce scrutin. Celle-ci sera essentiellement consacrée à la méthode de travail pour les semaines à venir.