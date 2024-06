Le générateur d'IRE-Elit distribué en Chine

Le générateur Gallium-68 sera ainsi distribué dans les hôpitaux, radiopharmacies et centres de recherche en Chine. "Le générateur Galli Eo, reconnu pour sa performance et sa fiabilité, sera essentiel pour améliorer les capacités de diagnostic et les alternatives thérapeutiques à travers le pays", vante IRE-Elit.

Ce générateur radiopharmaceutique est autorisé en tant que médicament en Europe et comme ingrédient pharmaceutique actif aux Etats-Unis. Il va désormais faire son entrée en Chine, "marché crucial" en raison de ses "avancées significatives dans le secteur de la santé et d'une demande croissante pour les technologies médicales de pointe", pointe IRE-Elit.