Le gouvernement flamand a dégagé un accord budgétaire samedi soir, a communiqué le ministre-président de la région Jan Jambon (N-VA). Le chef du gouvernement précisera quels sont les investissements et les coupes qui sont prévus dans cet exercice lors d'une déclaration de rentrée gouvernementale lundi.

"Nous avons un accord! Le gouvernement flamand vient tout juste de parvenir à un accord sur le budget et une série d'autres mesures importantes pour les années à venir. Les textes et les explications seront fournis lundi durant la déclaration de septembre au parlement flamand", a fait savoir le ministre-président Jambon samedi soir sur X, (ex- Twitter).