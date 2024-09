Le gouvernement néerlandais trouve un accord pour un programme gouvernemental

Le gouvernement néerlandais s'est mis d'accord sur un programme gouvernemental, détaillant les grandes lignes de l'accord entre les quatre partis de la coalition. Cela a nécessité des discussions longues et intensives, ont reconnu plusieurs ministres à l'issue d'un conseil des ministres qui a duré plusieurs heures de plus que d'habitude.

Le ministre des FInances, Eelco Heine a reconnu que les choses se sont parfois corsées "sur le fond". En ce qui concerne les irritations mutuelles, M. Heinen a déclaré qu'il n'avait rien remarqué. "Il y a une solution pour tout et parfois cela prend un peu plus de temps. Et il faut le prendre aussi."

La ministre de l'Asile Marjolein Faber n'a rien voulu savoir d'une querelle qui aurait éclaté au sujet de son portefeuille. "Je suis peut-être directe, mais je ne suis pas un fauteur de troubles", a-t-elle déclaré. Selon Mme Faber, les discussions ont duré plus longtemps car l'ensemble du programme a été discuté. "Et tout s'est bien passé".