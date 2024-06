Le gouvernement Vervoort valide les orientations stratégiques de la modification du PRAS

Le PRAS détermine par îlot et pour chaque parcelle de la Région bruxelloise, si celle-ci est constructible ou non et à quoi elle est destinée (habitat, commerces, zone naturelle…).

Depuis 2001, le PRAS n'avait fait l'objet que de modifications partielles. Confié à Perspective, le processus de modification du PRAS - dénommé "Share the City" - est à l'œuvre depuis 2021.