Le Graspop démarre sous la pluie

Les fans de metal et de hard rock pourront notamment assister aux performances de Tool, Judas Priest, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit, Scorpions, Deep Purple, Avenged Sevenfold, Machine Head et Five Finger Death Punch notamment.

Le Graspop a cependant souffert de la météo avant son lancement. Les parkings resteront fermés tout le week-end en raison de la boue et les festivaliers sont invités à se rendre sur place en transports en commun ou à vélo. Des navettes sont également prévues depuis la gare de Mol.