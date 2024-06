Le groupe IPM affirme que la cyberattaque qui l'a ciblé est "contenue"

La cyberattaque dont est victime depuis mercredi IPM est désormais "contenue", assure vendredi Sébastien Desclée, le directeur général du groupe qui détient les titres La Libre Belgique et la DH notamment.

"Cette attaque violente nous a mis en danger dans notre mission d'information à un moment particulier, à quelques jours des élections", a souligné M. Desclée. Il a applaudi la "résilience et la combativité des équipes", grâce à qui "nos journaux et sites n'ont jamais cessé d'être actifs, couvrant l'actualité politique de cette fin de campagne, les enjeux internationaux ainsi que les évènements culturels et sportifs".

Le groupe s'est limité à attribuer l'attaque à un groupe de hackers étrangers sans vouloir en dire davantage.