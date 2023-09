Le home Sebrechts à Molenbeek sera libéré de ses occupants en mars prochain

Le Home Sebrechts qui héberge actuellement, à Molenbeek, quelque 350 demandeurs d'asile sera libéré de ses occupants en mars de l'année prochaine pour accueillir à terme des logements étudiants, ont annoncé lundi la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V), la bourgmestre de Molenbeek Cathérine Moureaux (PS) et l'échevine Françoise Schepmans (MR).

L'accord conclu dans ce sens entre les autorités fédérale et communale garantit l'organisation de l'hébergement d'un même nombre de demandeurs d'asile en un lieu de la commune plus approprié et de dimension plus réduite, a indiqué la bourgmestre de la commune lors d'une conférence de presse organisée à la Maison communale.

Le home Sebrechts avait été temporairement adapté pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Il a ensuite été affecté à l'accueil de demandeurs d'asile non sans engendrer de la tension entre Fedasil et la commune échaudée par ce changement d'affectation non concerté.