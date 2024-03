Le marché hebdomadaire de Namur déménagera en bord en Sambre à partir du 23 mars

Le marché ne pouvait plus avoir lieu dans le centre-ville en raison de l'extension du piétonnier namurois et des travaux qui y sont liés. C'est donc en bord de Sambre, au niveau du boulevard Frère Orban (entre le pont de l'Évêché et le pont de la Libération) et du Rempart de la Vierge, qu'il prendra désormais place.

Entre alimentation, plantes, fleurs, textile et autres accessoires, ce sont 101 marchands ambulants qui seront présents sur le marché namurois dans sa nouvelle configuration. En outre, afin de faciliter leur passage vers le nouveau lieu du marché, les commerçants paieront une redevance allégée durant toute l'année. Cela représente un effort de 22.000 euros pour la commune.