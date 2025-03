Le mea-culpa de Bart De Wever, une mission économique très flamande et un contrat à 3 milliards qui divise: voici l'essentiel de la semaine politique

Dans l’actualité politique de cette semaine, on retiendra le réveil de Belgique et de l’Europe qui ont décidé de refinancer leur Défense et de s’organiser. Mais aussi l’absence de représentants wallons et bruxellois en Inde pour la mission économique princière. Ainsi que cette querelle entre l’ancien et le nouveau ministre fédéral de la Mobilité à propos du contrat de la SNCB pour le renouvellement de ses locomotives.

Cette semaine de vacances a commencé avec le réveil de l’Europe et de la Belgique face aux risques de guerre avec la Russie.

Vis ma vie de Premier ministre... un petit tour au carnaval, un début de semaine sur les pistes en famille et trois jours plus tard : retour à la réalité. Zelensky est à Bruxelles, les Américains nous abandonnent, les Russes menacent, les Européens résistent et les Belges font leur mea-culpa. "On est un mauvais élève, on doit le reconnaître, on fait beaucoup trop peu, on n'est même plus invité à certaines tables parce qu'on est un mauvais élève.", admet Bart De Wever. Même le Roi est de sortie pour une troisième rencontre avec le président ukrainien.

L’heure est grave, l’Europe décide d’investir 800 milliards d’euros dans sa défense. La Belgique doit en trouver quatre de plus que son budget initial pour se mettre à niveau. "Donc je vais présenter au gouvernement, aussi vite que possible, des plans pour aller aux 2% de dépenses pour la défense plus vite qu'on l'avait prévu", annonce Bart De Wever.