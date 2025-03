"C'est d'une stupidité sans nom", lâche Thomas Dermine: la SNCB choisit une société espagnole plutôt qu'Alstom pour le "contrat du siècle"

Pour le bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine, cette décision est incompréhensible. "C'est d'une stupidité sans nom. C'est-à-dire qu'on a le marché du siècle pour des renouvellements de locaux pendant douze ans, 3 milliards et demi, on parle de 0,7 % du PIB belge. On a une entreprise soumissionnaire qui est la moins chère et qui propose de faire du 'made in Belgium' à partir de ses deux sites, à Charleroi et à Bruges. Et on parvient à sélectionner une société étrangère", explique-t-il.

Il trouve notamment incohérent le fait que nous ayons un gouvernement qui explique que "la clé, c'est la création d'emplois", mais qui, face à un marché aussi important, "ne favorise pas les entreprises belges".

Quel impact pour Alstom ?

La perte de ce contrat n’annonce rien de bon pour la société Alstom, comme le précise Thomas Dermine. "À Charleroi, Alstom a 1 500 employés, essentiellement dans les métiers de l’ingénierie. Donc, il y a des équipes qui auraient pu travailler sur ce marché". Cependant, l'impact le plus fort se fera ressentir sur le site d'Alstom à Bruges, car c'est un site dédié à l'assemblage.