Le métier à tisser en haute-lice et les Faaschtebounen au patrimoine immatériel de la FWB

La tradition des Faaschtebounen d'Arlon est, elle, d'ordre plus folklorique. Le premier dimanche de Carême, les enfants de 5 à 10 ans vont en cortège souhaiter bonheur et prospérité aux mariés de l'année dans l'espoir de recueillir, en échange, friandises et pièces de monnaie. Sous la fenêtre de ces mariés et accompagnés par un groupe de musiciens, les enfants entonnent six fois la chanson traditionnelle des Faaschtebounen, en luxembourgeois.

Les Faaschtebounen constituent une ancienne coutume dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Elle est unique en Belgique.