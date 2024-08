Le parquet général de Bruxelles en cassation contre la naturalisation de l'imagm Toujgani

Le parquet général de Bruxelles se pourvoit en cassation contre la naturalisation de l'imam Mohammed Toujgani, rapporte Bruzz mercredi. La secrétaire d'État démissionnaire à l'Asile et la Migration, Nicole De Moor (CD&V), a confirmé la nouvelle et s'est dite "satisfaite".

Mohammed Toujgani, un imam conservateur originaire du Maroc, vit en Belgique depuis les années 1980 sous une autorisation de séjour. À l'approche de l'expiration de celle-ci en 2019, il a introduit deux demandes simultanément : l'une auprès du service de l'immigration pour rester plus longtemps en Belgique en tant qu'étranger et l'autre pour devenir belge.

Selon Nicole De Moor, la procédure au fond semblait soulever un certain nombre de questions quant à la connaissance des langues du pays par M. Toujgani, qui était assisté d'un interprète à l'audience, et quant à son intégration dans la société belge.

Mme De Moor a déclaré qu'il était "positif" que la Cour de cassation examine l'affaire. "La nationalité belge est une faveur importante accordée uniquement à ceux qui remplissent les conditions légales. Après tout, la nationalité belge vous permet de devenir membre d'une communauté qui souhaite propager certaines normes et valeurs. La loi sur la nationalité stipule donc également que l'on doit remplir des conditions d'intégration et de langue pour appartenir à cette communauté".

Mme De Moor et son prédécesseur, Sammy Mahdi, avaient déjà exprimé leur inquiétude au sujet de M. Toujgani en raison de "signes d'une menace sérieuse pour la sécurité nationale". Par exemple, un rapport de la Sûreté de l'État avait fait état de déclarations antisémites, de liens avec des personnalités radicales et d'un possible espionnage.