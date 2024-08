Le PS louviérois visera la majorité absolue aux prochaines élections communales

Dans son bilan de la mandature 2018-2024, qui a été dressé lundi dans la cadre d'une conférence de presse, le PS, qui avait ouvert sa majorité à Ecolo en 2018, a souligné le contexte très particulier de la mandature en raison de la crise du Covid-19 et de la crise énergétique. Les responsables du PS ont souligné, entre autres, les nombreux investissements qui ont été réalisés depuis 2018, notamment plus de 50 millions d'euros pour les infrastructures scolaires, de nouveaux commissariats, de nombreuses rénovations de voiries et de trottoirs ainsi que de nouveaux équipements et bâtiments pour le sport. Plus de 400 projets ont été menés par la Ville et le CPAS.

Le bilan annonce encore des comptes en équilibre, des chiffres du chômage en baisse à La Louvière depuis 2018 (17,8 %, - 1,7 %), une chute de la criminalité et 1,2 million d'euros injectés pour les commerces, les associations et les projets citoyens.