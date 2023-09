Le PS pourrait-il nouer une grande alliance à gauche, comme en France? La réponse de Paul Magnette

Le PS s'est réaffirmé samedi en tant que parti des travailleurs. A l'occasion des Universités d'été, le président, Paul Magnette, a lancé la précampagne électorale des socialistes en faisant de l'amélioration des conditions de travail et de la protection sociale des travailleurs aux bas et moyens salaires l'une de ses priorités. "Nous sommes, et nous sommes seuls, le grand parti des travailleurs", a-t-il lancé devant les militants réunis au Théâtre de Mons.

Si le chômage baisse, le nombre de personnes souffrant de maladie ou d'invalidité connaît une augmentation inédite. Aux yeux du PS, le phénomène montre l'importance de mener le combat politique pour la qualité du travail, qui soit à la fois supportable et source d'épanouissement. "Dans les combats des prochains mois, il est évident que la question de la protection des travailleurs qui ont le plus difficile aujourd'hui doit être centrale", a ajouté M. Magnette en rappelant que c'est dans les secteurs qui sont apparus comme essentiels durant la crise sanitaire que l'on constatait les conditions les plus dures.