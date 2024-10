Le Roi a-t-il le droit d’imposer un agenda plus serré au formateur Bart De Wever? 

Ce jeudi, le Roi a une nouvelle fois reçu le formateur Bart De Wever en audience au palais royal. Une audience au terme de laquelle le palais a communiqué en quelques mots bien choisis: en clair, le Roi demande à Bart De Wever de former un gouvernement dans "un délai raisonnable". Une formule qui intrigue. D’où cette question: pour avoir un gouvernement plus rapidement, le Roi devrait-il mettre plus de pression? En a-t-il le droit?