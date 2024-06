Quel est le rôle du Roi dans les négociations politiques post-élections? "Il est très important"

Voilà 10 jours que les Belges se sont rendus aux urnes pour les élections régionales et fédérales. Maintenant, place à la formation d'un gouvernement. Mais comment ça fonctionne? Et quel est le rôle du roi Philippe dans tout ça? Pierre Vercauteren, politologue à l'UMons, nous éclaire. Décryptage.

Il y a 10 jours, les Belges se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau gouvernement régional, mais aussi, fédéral. Depuis, on entend parler de négociations politiques. On a vu les présidents et présidentes de chaque parti se succéder au Palais royal. Mais concrètement, quel est le rôle du Roi dans tout ça ?

Une monarchie constitutionnelle

Pour comprendre le rôle du Roi, il faut reprendre les bases. En Belgique, comme dans la majorité des royaumes en Europe, il y a ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Ça veut dire que le pouvoir du Roi est encadré par une constitution. Concrètement, ce texte précise que le roi ou la reine ne peuvent pas diriger le pays. Cette mission revient au Premier ministre.