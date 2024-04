Le secteur agricole craint l'inscription du bien-être animal dans la Constitution

Les fédérations agricoles du pays (ABS, Boerenbond côté flamand et la FWA côté wallon) s'inquiètent des possibles conséquences d'une inscription du bien-être animal dans la Constitution. Le parlement fédéral doit examiner le sujet jeudi. Dans une lettre ouverte publiée mardi, le secteur appelle les députés à se prononcer contre la proposition.

Celle-ci entend inscrire la protection des animaux en tant qu'"être sensibles" sous l'article 7 bis de la Constitution. En novembre dernier, le Sénat s'était déclaré favorable à cette introduction. C'est bientôt à la Chambre de se prononcer.

Pour les fédérations agricoles, cet amendement n'est pas que symbolique et pourrait avoir des conséquences très concrètes sur leurs métiers. Elles pointent notamment un flou sur la manière dont les différents droits et intérêts, notamment socio-économiques et culturels, seront mis en balance.