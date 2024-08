Le SLFP appelle à rejeter la note de négociation de l'Arizona

"Après la fuite de la note De Wever, les réactions ne sont pas tendres. À juste titre. Le SLFP ne peut pas non plus accepter une note qui fait des fonctionnaires un métier en pénurie. Il est vrai que nous vivons une période difficile sur le plan budgétaire, mais procéder à des coupes aveugles sans vision de l'orientation que les politiques souhaitent donner à l'administration n'est pas le bon choix", avertit le syndicat libéral.

Le SLFP conseille aux négociateurs de se demander quelle administration ils veulent et comment remplir les tâches essentielles qui lui sont assignées. Il leur demande aussi de travailler avec les partenaires sociaux afin d'engager un débat sur l'administration de demain et le rôle que les fonctionnaires et les agents du secteur public doivent y jouer. Il les appelle enfin à accorder confiance et responsabilité aux administrations publiques.

"Il y a beaucoup de compétences au sein des administrations, il faut impliquer ces personnes et leur faire confiance sur la base de leur professionnalisme afin qu'elles aident à trouver des solutions", a souligné le président du syndicat, Patrick Roijens.

Le SLFP rappelle par ailleurs que l'emploi dans le secteur public doit rester attractif. "Les gouvernements précédents ont déjà retouché le statut de la fonction publique à différents niveaux, avec à chaque fois un seul objectif: faire des économies", regrette-t-il.