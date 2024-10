Les associations de journalistes dénoncent le retour de la "censure préventive"

Ces dernières semaines, plusieurs procédures ou décisions de justice ont remis en question la liberté de la presse en remettant au goût du jour le principe de censure préventive, ont dénoncé jeudi l'Association des journalistes professionnels (AJP) et la Fédération européenne des journalistes (FEJ). "En l'espace d'un an, nous avons recensé une série de décisions judiciaires relevant de la censure préventive en Belgique. C'est sans précédent," s'alarme le secrétaire général de la FEJ, Ricardo Gutiérrez.

Une ordonnance interdisant préventivement à un groupe médiatique de publier un article concernant un acte de procédure judiciaire visant un candidat aux élections communales, une procédure initiée par la ministre de l'Intérieur pour obliger un groupe à supprimer ses archives sur un scandale de corruption - et l'empêcher de réutiliser les informations par la suite, ou encore un tribunal de l'entreprise qui s'estime légitime à juger l'éventuelle censure d'un reportage télévisé... Tels sont les trois derniers exemples en date cités par les associations de journalistes.

"Les incidents documentés témoignent d'une détérioration sans précédent de la liberté de la presse sur le territoire belge", dénoncent de concert l'AJP et la FEJ. Ces procédures contreviennent surtout à l'interdiction de la censure préventive inscrite dans la Constitution (aux articles 19 et 25), relèvent-elles. "La loi ne doit en aucun cas être détournée pour bâillonner les journalistes et entraver l'accès à l'information d'intérêt public", rappelle la FEJ.