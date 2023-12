Les députés fédéraux ont dû interrompre leurs vacances: une nouvelle taxe sur les ASBL définitivement validée

La Chambre a approuvé jeudi après-midi, à l'occasion d'une inhabituelle séance plénière organisée entre les fêtes de fin d'année, le nouveau régime de taxation du patrimoine des asbl, à l'origine de biens des remous ces dernières semaines.

Le nouveau dispositif remplace le taux d'imposition linéaire de 0,17 % par an qui était appliqué jusqu'ici par une taxation progressive. Ainsi, les asbl qui détiennent un patrimoine inférieur à 50.000 euros (contre 25.000 euros aujourd'hui) ne paieront à l'avenir plus aucune taxe. Entre 50.000 et 250.000 euros de patrimoine, l'imposition annuelle sera baissée à 0,15 %. Mais entre 250.000 euros et 500.000 euros de patrimoine, le prélèvement sera dorénavant porté à 0,30 %. Et même à 0,45 % au-delà d'un demi-million d'euros de patrimoine.