Les emplois publics par habitant comparables au nord et au sud

Les emplois publics augmentent moins vite que les emplois privés en Belgique, et leur nombre par habitant est comparable en Flandre et en Wallonie, ressort-il d'une étude de l'UCLouvain, citée dans L'Echo mercredi.

Selon l'inventaire dressé par Jean Hindriks, professeur d'économie à l'UCLouvain, et Alexandre Lamfalussy, chercheur à l'Institut d'analyse statistique de la même université, les équivalents temps plein (ETP) dans le secteur privé sont passés d'un peu plus de 2 millions en 2015 à un peu plus de 2,2 millions en 2023, une hausse de 10%. Les indépendants étaient 739.000 en 2015 et sont 891.000 en 2023, une progression de 20%.

Sur la même période, l'emploi public au sens strict a augmenté de 5,4%, pour atteindre un peu moins de 963.000 ETP, tandis que l'emploi public au sens large, qui inclut la santé et l'action sociale, fortement subsidiées, a progressé de 8,6%, pour atteindre 1.382.675 ETP.