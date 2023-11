Les experts-comptables plaident pour une simplification administrative

Les experts-comptables et conseillers fiscaux demandent au gouvernement et au prochain de procéder à une simplification administrative et fiscale, rapporte L'Echo jeudi. La profession doit assumer des tâches administratives sans cesse plus nombreuses, ce qui augmente la charge de travail et pèse sur l'attractivité de la profession, ressort-il du baromètre annuel l'Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ITAA).