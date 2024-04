Les femmes belges présentent une moins bonne santé mentale que les hommes

En Belgique, les femmes présentent de manière générale une moins bonne santé mentale que celle des hommes, avec une prévalence plus élevée de troubles anxieux et dépressifs à l'âge adulte, d'après le rapport "Santé des Femmes" publié lundi par Sciensano.

L'écart entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé mentale se creuse dès l'adolescence, davantage de filles signalant des symptômes psychosomatiques tels que des difficultés de sommeil, de la nervosité et de l'irritabilité.

À l'âge adulte, les femmes obtiennent souvent de plus mauvais résultats que les hommes et déclarent de plus grands besoins en matière de soutien psychologique, mais elles sont plus susceptibles que les hommes de recourir aux services de soins de santé mentale. "La prévalence plus élevée des troubles anxieux et dépressifs chez les femmes peut s'expliquer par divers facteurs biologiques, sociétaux ou liés aux soins de santé", explique Sciensano.