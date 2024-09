Les funérailles de Magda De Galan à son image de femme accessible et joviale

L'ex-ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui avait également été bourgmestre de Forest et présidente du Parlement bruxellois, est décédée mardi dernier à près de 78 ans.

Parmi le public, on a observé la présence, outre de proches et de citoyens anonymes, de mandataires socialistes tels que l'ex- ministre-président bruxellois Charles Picqué; le ministre d'Etat André Flahaut; les ex-présidents du Parlement bruxellois Eric Tomas et Rachid Madrane; le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej; les ex-bourgmestres de Forest Marc-Jean Ghyssels; et d'Ixelles, Willy Decourty. Il y a avait aussi quelques (ex)-mandataires MR et DéFI et l'actuelle bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo); l'ex-président du Centre National de Coopération au Développement Paul Galant ou encore l'ex-président du syndicat des médecins, Jacques de Toeuf.

Charles Picqué a souligné que la longévité en politique de Magda De Galan a tenu à son souci d'exercer ses fonctions du mieux qu'elle le pouvait, dans un monde encore peu ouvert aux femmes. Comme ministre des Affaires sociales, elle a eu à coeur de convaincre "le taureau de Vilvorde", alias l'ex-Premier ministre CD&V Jean-Luc Dehaene "grâce à sa capacité de jouer de son allure joviale dans les moments tendus", a-t-il témoigné.

L'ex-président du comité de l'assurance de l'INAMI et de l'Office National des Pensions, Gabriel Perl a de son côté loué les efforts couronnés de succès de Magda De Galan pour obtenir le remboursement de la trithérapie destinée aux patients atteints du SIDA.