Les négociateurs flamands ont parlé budget sans décider du timing du retour à l'équilibre

Les négociateurs de la N-VA, de Vooruit et du CD&V se sont une nouvelle fois penchés lundi sur le volet budgétaire du futur accord de majorité. Ils ont passé en revue des tableaux budgétaires actualisés, sans toutefois trancher la question de l'agenda du retour à l'équilibre (en 2027 ou après), qui est reportée. Ils ont également convenu que le groupe central de négociation se réunirait tous les lundis.

La réunion a duré deux heures et demie. C'est surtout Vooruit qui a réclamé des éclaircissements supplémentaires sur le budget. Les socialistes voulaient connaître les marges disponibles pour de nouvelles politiques dans le domaine social, l'enseignement et la santé. Un souci partagé par le CD&V qui plaide pour de nouveaux investissements dans la santé et la politique rurale.

Les groupes de travail thématiques poursuivent leurs discussions. Les groupes consacrés à la culture et à la santé se sont réunis lundi.