Les règles d'accès à la profession seront simplifiées à Bruxelles en 2024

La réforme se décline en trois volets. Le premier consiste en la suppression complète des connaissances de gestion de base, sorte de diplôme qui conditionne actuellement pour les Bruxellois l'accès au statut d'indépendant et donc la possibilité de créer ou gérer une entreprise. Un autre porte sur la suppression des compétences professionnelles relatives à cinq professions règlementées (sur 26), déjà supprimées en Flandre et en Wallonie (pédicure, massage, technicien dentaire, grossiste en viandes-chevillard et dégraisseur teinturier). Le troisième vise la simplification des règles relatives à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines.

L'entrée en vigueur de cette réforme est attendue pour début 2024. Dans l'opposition, le MR avait déposé, il y a plus d'un an, une proposition allant dans le même sens.