Les tunnels liégeois de Cointe, Kinkempois et des Grosses Battes fermés durant cinq nuits

L'autoroute traversant la Cité ardente sera fermée les nuits du 14 au 19 avril, entre 22h00 et 06h00, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et la sortie n°39 "Chênée". La circulation sera bloquée dans les deux sens, avec une fermeture progressive des bretelles d'accès dès 20h30 et une réouverture progressive dès 05h00.

Des déviations sont prévues via l'A604 et la N90, précise la Sofico, maître d'ouvrage de ces travaux.