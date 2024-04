L'Éthiopien expulsé l'a été "en toute légalité", affirme l'Office des Étrangers

L'homme originaire d'Éthiopie expulsé par l'Office des Étrangers (OE) le 19 avril dernier a été rapatrié "en toute légalité", a assuré jeudi l'OE à l'agence Belga. Si l'association Getting The Voice Out dénonçait mercredi cette expulsion faisant apparemment fi d'un recours introduit par l'individu, l'OE affirme que "toutes les procédures ont bien été respectées" et précise que le recours était "non-suspensif".