"Leur réforme ne va pas marcher": la solution du PS pour éviter une vague de chômeurs longue durée au CPAS

Le président du PS, Paul Magnette, déposera à la Chambre une proposition de loi qui impose des quotas d'embauche de chômeurs de longue durée dans le secteur public et les entreprises privées, annonce le parti ce jeudi. Il veut doper le taux d'emploi en Belgique et éviter que les personnes vouées à être exclues des allocations de chômage par le gouvernement ne tombent dans une précarité plus grande.

L'accord de majorité Arizona (gouvernement De Wever) prévoit de limiter à un an ou éventuellement deux ans les allocations de chômage. L'objectif est de pousser à la remise à l'emploi et faire des économies dans les dépenses sociales. Les socialistes francophones redoutent que seule une minorité des chômeurs de longue durée ne retrouve un emploi et que les autres ne soient renvoyés vers des CPAS déjà débordés.

Bruxelles et la Wallonie seront surtout touchées puisque 70% des 131.768 chômeurs complets indemnisés depuis au moins deux ans résident dans ces deux Régions. "Le but du gouvernement Arizona n'est pas d'augmenter le taux d'emploi mais, d'une part, d'affaiblir les grandes villes de Bruxelles et de Wallonie et, d'autre part, d'opposer les travailleurs entre eux et faire en sorte que certains doivent accepter des emplois précaires et mal rémunérés pour faire pression sur les conditions de travail", dénonce le PS.