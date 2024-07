Licenciements massifs après les élections: PS, Ecolo et Défi se séparent de leur personnel à tour de bras

Les résultats des élections du 9 juin ont de sérieuses conséquences financières pour les partis PS, Ecolo et Défi, qui sont contraints de licencier du personnel, rapporte Le Soir ce lundi.

Ces dernières semaines, tant le PS, Ecolo que Défi ont licencié leur personnel à tour de bras. L'opération concerne à la fois les cabinets ministériels et les effectifs structurels au sein de chaque formation. Elles viennent ainsi de se séparer de respectivement 28, 55 et 83 % de leurs collaborateurs.

L'explication se révèle très prosaïquement financière. Les partis politiques se partagent la généreuse dotation publique de 80 millions d'euros par an en fonction de leurs résultats électoraux. En Belgique, chaque électeur convaincu équivaut notamment à un gain de cinq euros. Par conséquent, le PS, Ecolo et Défi ont perdu une grande partie de leurs revenus en même temps que leurs électeurs lors du dernier scrutin régional et fédéral.