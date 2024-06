L'intercommunale Humani en proie à une explosion de ses cotisations de responsabilisation

Le problème des cotisations de responsabilisation se pose aujourd'hui dans un nombre croissant de communes, de CPAS et d'intercommunales. Mises en place en 2011, ces cotisations doivent permettre de compléter les cotisations de base et financer de la sorte les pensions du personnel statutaire. Avec un nombre d'agents statutaires au travail sans cesse plus bas, elles connaissent ces dernières années une explosion qui déséquilibre les finances d'une série d'entités publiques.

En 2022, les cotisations de responsabilisation payées par Humani s'élevaient à 13 millions d'euros. En 2023, elles se sont élevées à quelque 20 millions. Et d'ici à 2028, elles devraient atteindre 35 millions d'euros selon les estimations de l'intercommunale, une des plus importantes de Wallonie.