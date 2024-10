L'Open Vld fait valoir les 52 communes où il a remporté l'initiative

Le droit d'initiative est une nouveauté du scrutin communal en Flandre. Il revient à l'élu ayant obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a récolté le plus de votes. Il permet à cet élu, pendant une période de 14 jours, de constituer un accord de majorité avec d'autres listes, si la sienne n'a pas décroché la majorité absolue. S'il échoue, le droit d'initiative passe à un autre.

Quant à ses ambitions fédérales, celui qui est aussi élu à la Chambre n'a pas voulu commenter davantage. "J'espère qu'un gouvernement sera formé rapidement, qu'ils me libèrent", a-t-il lancé.

La présidente des libéraux flamands, Eva De Bleeker, voit dans les résultats de dimanche une "bonne base" pour continuer à reconstruire le parti, défait aux élections de juin. Les 52 communes où le Vld a l'initiative constituent le deuxième chiffre le plus élevé en Flandre, derrière le CD&V, et "bien plus" que la N-VA, a-t-elle fait observer.

Quant aux revers, comme Ostende ou Anvers, "il y a effectivement des communes où nous n'existons qu'à peine". A Anvers, où le parti n'est plus représenté au conseil, Eva De Bleeker incrimine la polarisation entre la N-VA et le PTB. Elle ne nie pas que la reconstruction prendra du temps.