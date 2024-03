L'opération Arc-en-ciel a récolté quelque 110 tonnes de vivres

Cette action, organisée chaque année à la même période en Wallonie et à Bruxelles, vise à récolter un maximum de denrées alimentaires consommables dans les six mois (comme des biscuits, jus, boîtes de conserve, céréales pour petit-déjeuner, etc.). Les vivres récoltés permettent aux associations bénéficiaires (maisons d'accueil et d'hébergement, maisons de jeunes, écoles de devoirs, etc.) d'économiser sur leur budget nourriture et de pouvoir réinjecter cet argent dans les loisirs, vacances et séjours des enfants dont elles s'occupent. Cette année, l'action bénéficiera à plus de 18.000 jeunes.

La récolte de 2024 se situe légèrement en deçà de celle de l'année dernière, qui s'était clôturée avec 122 tonnes de vivres. "C'est lié à un nombre moindre de récoltants en porte à porte, surtout dans le Hainaut", avait expliqué la responsable de l'opération Sophie Vanderheyden, à l'agence Belga, au terme de l'action. Les collectes à Bruxelles et dans le Brabant wallon ont rencontré un plus grand succès.