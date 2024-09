Ludivine de Magnanville, ex-Défi, rejoint le MR bruxellois

"J'ai pris la décision de rejoindre le Mouvement Réformateur car il représente pour moi le meilleur véhicule pour assurer la réalisation des projets qui me tiennent à cœur", justifie-t-elle dans un communiqué. Ludivine de Magnanville avait quitté la fédération horeca en début d'année pour s'engager en politique. Elle a été élue au Parlement bruxellois en juin, en tant que quatrième nom sur la liste DéFI tirée par Bernard Clerfayt.

"Après mûre réflexion, il est apparu clairement que le MR partage ma vision pour Bruxelles et que c'est au sein de cette famille politique que je pourrai porter efficacement la voix de celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance. Le MR offre une véritable plateforme de dialogue et d'action, où l'innovation et le pragmatisme sont au service de l'intérêt général", ajoute Ludivine de Magnanville.