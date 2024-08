Macron ouvre de nouvelles concertations dans un tenace brouillard

Espérant débloquer la situation et en recherche de "stabilité institutionnelle", le chef de l'Etat veut continuer à échanger mardi avec les responsables des partis, mais aussi avec "des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'Etat et de la République", a-t-il fait savoir lundi soir dans un communiqué.

Quarante-deux jours - un record après-guerre - après avoir accepté la démission du gouvernement de Gabriel Attal, la succession flotte dans les limbes et le Rubik's cube politique que ne cesse de retourner Emmanuel Macron reste insoluble.

Si ni le programme, ni le casting, n'ont été communiqués par la présidence, une certitude: l'ensemble du spectre politique ne sera pas représenté.

A l'extrême droite, le Rassemblement national (RN) et ses alliés menés par Eric Ciotti ne seront pas conviés, a indiqué un proche du président.

Les sièges devraient également rester vides à gauche. La France insoumise, présentée comme un épouvantail par ses adversaires macronistes et de droite, ne recevra pas non plus de carton d'invitation.