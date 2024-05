Mastercard inaugure un centre de cybersécurité de pointe à Waterloo

Vu la numérisation croissante et les niveaux de connectivité sans précédent dans le monde, la cybercriminalité ne cesse d'étendre sa toile. "Les fraudeurs utilisent désormais les technologies les plus innovantes et sophistiquées pour nuire aux consommateurs et aux entreprises. Et ce problème ne fait que s'aggraver. Si bien que la cybercriminalité est devenue une économie mondiale dont la valeur est désormais estimée à 9.000 milliards de dollars", évalue l'organisme financier.

Avec 143 milliards de transactions enregistrées en 2023, Mastercard constitue, évidemment, une belle cible face aux tentatives de piratages, d'escroqueries ou de vols de données.