Personnalités politiques préférées des Wallons et des Bruxellois : Sophie Wilmès super star

Le Grand Baromètre de ce mois de mars révèle vos personnalités politiques préférées. Sophie Wilmès reste la plus populaire, et ça dure depuis quelques années...

Par qui vous sentez-vous le mieux représenté aujourd’hui ? Chez les Wallons, c’est Sophie Wilmès qui reste la plus populaire. Elle est suivie par Raoul Hedebouw, qui passe de la quatrième à la cinquième place, puis Paul Magnette, qui reste troisième. Les personnalités qui perdent le plus de popularité sont deux libéraux. Georges-Louis Bouchez descend de 10% à 8% et est désormais cinquième au classement. Ensuite, Alexander De Croo, l’ancien Premier ministre, perd lui aussi 2% de popularité et est désormais huitième.

À lire aussi Si les Belges devaient revoter ce dimanche, le MR ne serait plus le premier parti de Wallonie

Pour les Bruxellois, le trio de tête est le même qu’au sud du pays. Georges-Louis Bouchez est quatrième, et l’actuel Premier ministre, Bart De Wever, ferme le top 5. Fouad Ahidar passe de la seizième à la dixième place, enregistrant ainsi la plus grande perte de popularité.