Moins de deux électeurs sur trois ont voté en Flandre

La moyenne est basée sur le taux de participation aux élections des conseils provinciaux dans 13 des 14 régions flamandes.

Seuls les chiffres définitifs de la région Termonde - Saint-Nicolas, en Flandre orientale, n'ont pas encore été publiés dimanche vers 23h00.

Dans les autres régions, près de 2,9 millions de personnes ont voté au total, pour un total de plus de 4,5 millions d'électeurs éligibles. Les régions où le taux de participation est le plus élevé sont Louvain (66,1%) et Courtrai-Roulers-Tielt (65,2%). Les taux de participation les plus faibles ont été enregistrés dans la région de Maaseik (61,4%) et autour de Bruges (62,1%).