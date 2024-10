Moins de deux électeurs sur trois ont voté en Flandre

Près de 3,1 millions de personnes ont voté au total, pour un total de plus de 4,9 millions d'électeurs éligibles. Les régions où le taux de participation est le plus élevé sont Louvain (66,1%) et Courtrai-Roulers-Tielt (65,2%). Les taux de participation les plus faibles ont été enregistrés dans la région de Maaseik (61,4%) et autour de Bruges (62,1%).

Au niveau communal, c'est à Eeklo, en Flandre orientale, que le taux de participation a été le plus faible (53,7%). Le plus élevé a été enregistré à Biévène dans le Brabant flamand (79,3%).