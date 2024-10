NAMUR: Les Engagés à un cheveu de la majorité absolue

À Namur, Les Engagés ont obtenu 43,61% des voix et 23 sièges sur 47 (+7 par rapport à 2018), frôlant ainsi la majorité absolue, selon les résultats définitifs du scrutin de ce dimanche.

Loin derrière, le PS (15,59% des voix et sept sièges) et le MR (15,47% des voix et sept sièges également) sont au coude-à-coude. Les libéraux gagnent toutefois un siège par rapport au dernier scrutin tandis que les socialistes en perdent deux.

Ecolo suit avec 12,45% des voix et six sièges (-3), devant le PTB qui obtient 9,68% des voix et quatre sièges (+1).

En termes de voix de préférence, Maxime Prévot, président des Engagés et bourgmestre de Namur, cartonne. Il a récolté 15.682 voix, 24,30% des suffrages de la liste s'étant portés sur son nom.