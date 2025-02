"On nous a caché l'existence de cette clause": l'opposition déplore "l'accord secret" entre Bouchez et De Wever

"Nous avons passé plus de quarante heures à la Chambre pour débattre du nouvel accord de gouvernement. Nous avons longuement interrogé le ministre des Finances pour connaître les modalités de la taxe sur les plus-values. Et nous entendons maintenant un président de l'un des partis de la majorité affirmer qu'il dispose d'un écrit signé par le Premier ministre interprétant cette partie de l'accord sur la taxe sur les plus-values. On nous a caché l'existence de cette clause interprétative. Nous exigeons du Premier ministre qu'il produise ce document et tout autre accord secret de l'Arizona", a souligné M. Dermagne.

Le député socialiste déplore également le contenu de cet accord tel que le président du MR le présente. "Une nouvelle fois, les plus riches vont s'en tirer alors que la classe moyenne est priée à passer à la caisse", a relevé M. Dermagne.