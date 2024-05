Partenariat stratégique entre les pôles d'innovation en santé wallon et flamand

Les pôles d'innovation en santé wallon BioWin et flamand Medvia ont noué un partenariat stratégique afin de stimuler l'innovation et la collaboration interrégionale dans ce secteur, annoncent-ils mardi. C'est la première fois qu'un accord de ce type est signé entre un cluster wallon et son équivalent flamand.

BioWin et Medvia comptent parmi leurs membres un grand nombre d'acteurs de l'écosystème de la santé, comme des laboratoires de recherche académique et clinique, des centres de recherche agréés, des grands groupes industriels, des PME, des établissements d'enseignement supérieur et des universités, des incubateurs ou encore des investisseurs, des autorités régionales et des administrations associées.

BioWin représente 260 membres pour un total de 18.500 employés, y compris 140 entreprises industrielles innovantes, cinq institutions académiques et six centres de recherche. Medvia compte, lui, 150 membres, dont six institutions académiques, sept hôpitaux et 80 entreprises ayant des activités de recherche et développement.