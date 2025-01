"Pas le préféré", "Confiance en lui": que pensez-vous du possible prochain Premier ministre Bart De Wever?

57% ont du mal à croire qu’il va représenter tous les Belges. "Je suis une Belgicaine, donc je ne suis pas tout à fait tranquille", note une citoyenne.

Confirmation avec les chiffres : les électeurs de gauche font moins confiance au président de la NVAn au contraire des électeurs du MR Une certitude : l’inquiétude liée aux pensions et à l’économie est grande. Plus de 8 personnes sur 10 craignent pour l’avenir de leur pouvoir d’achat. "On a moins de pouvoir d'achat qu'avant, et je ne pense pas que cela s'améliorera", estime une jeune femme.

Les Belges estiment que le futur gouvernement sera efficace pour lutter contre l’immigration clandestine et pour améliorer la sécurité de la population... mais il le serait beaucoup moins dans la lutte contre le réchauffement climatique.